مؤتمر مصر الطبي يناقش أهمية توطين وتطوير صناعة اللقاحات في مصر

الثلاثاء، 09-11-2021
08:40 ص
متابعات- أمينة عبد العال
قالت الدكتورة نيبال
دهبة، عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي
لشركة جينيكس القابضة لمنطقة الأسواق الواعدة، إن العالم يشهد طفرة غير مسبوقة في توطين
وتطوير صناعة اللقاح
ات وذلك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا
، وأصبح جميع الفئات في المجتمع
يتحدثون عن أهمية اللقاح
وتصنيعه.
وأضافت الدكتورة نيبال
، في تصريحات صحفية، أن كلمة
"لقاح" أخذت بعد اجتماعي رهيب بعد انتشار الوباء، الأمر الذي ساهم في تزايد
اهتمام حكومات العالم وأصحاب القرار بأهمية تصنيع اللقاح
ات لمواجهة هذا الوباء والخطر
الناتج عنه صحياً واقتصاديا.
وأكدت الدكتورة نيبال
، أن جلسة توطين وتطوير اللقاح
ات في
مصر بمؤتمر مصر الطبي الذي سيعقد في منتصف ديسمبر المقبل سوف تلعب دوراً هاماً وبارزة
في إلقاء الضوء على إمكانية تصنيع وتوطين صناعة اللقاح
ات محلياً، وأيضا أهمية دعم ودور
الحكومة المصرية والشركات المحلية والدولية لتوطين صناعة اللقاح
ات، بالإضافة إلى أهمية
التكنولوجيا في اختصار المراحل اللازمة للتأكد من فاعلية اللقاح
وصلاحيته.
وكشفت الدكتورة نيبال
عن حجم الاستهلاكي السنوي من اللقاح
ات
بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يصل قرابة 660 مليون جرعة، وفقا لمؤشرات التطعيم
الإجباري، لافتة أن المنطقة تحتاج إلى وجود مصانع متخصصة في تصنيع اللقاح
ات والأدوية
البيولوجية لسد الاحتياج السنوي من اللقاح
ات والذي قد يتزايد بشكل كبير خلال السنوات
القليلة المقبلة.
وأوضحت الدكتورة نيبال
أن السبب الرئيسي لعدم وجود مصانع
تصنيع اللقاح
ات في المنطقة يرجع إلى أن اللقاح
ات ليس لها بدائل يمكن الاعتماد عليها،
ولابد من الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع اللقاح
ات لتحديد ألية التصنيع
والحصول على براءة اختراع اللقاح
، حتى نصبح قادرين ومؤهلين على تصنيع اللقاح
ات في مصر
والمنطقة.
وترى الدكتورة نيبال
أن تصنيع الأدوية البيولوجية ومن ضمنها
صناعة اللقاح
ات هي المستقبل في عالمنا الطبي، ويجب على جميع دول منطقة الشرق الأوسط
وأفريقيا أن تركز على توطين صناعة هذه النوعية من الأدوية.
وقالت الدكتور نيبال
أن مصر تمتلك فرص كبيرة وهائلة في توطين
صناعة اللقاح
ات والأدوية البيولوجية، خاصة وأنها تستحوذ على أكبر عدد من مصانع الأدوية
والمستحضرات الصيدلانية في منطقة الشرق الأوسط.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة المصرية وجهت الشكر لمنظمة الصحة العالمية، لتعاونها المثمر مع
مصر في مواجهة الجائحة ودعم جهودها في توفير وإنتاج اللقاح
ات على مدار الفترة الماضية،
وأشارت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى التقدم الذي وصلت إليه مصر في الأبحاث الخاصة
بإنتاج «اللقاح
المصري» (أحد اللقاح
ات التي تعمل عليها المراكز البحثية في مصر)، مؤكدًا
أنه سيتم البدء في التجارب الإكلينيكية للقاح خلال الفترة القليلة المقبلة، مما يُعد
نقلة نوعية لمصر في مجال توطين صناعة اللقاح
ات.