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بـ 10 آلاف جنيه.. دواء في مصر يقضي على «كورونا» في 5 أيام

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دواء
Native
الإثنين، 01-11-2021 10:44 ص

قال الدكتور أشرف عبادة رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بالجامعة الألمانية ، إن مصر سيصل لها قريبا أدوية تقضي علي فيروس كورونا في أيام معدودة تبدأ من 4  إلي 5 أيام وتأخذ هذه الأدوية عن طريق الفم.
وأضاف "عبادة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج" حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم "، أن فيروس كورونا ظهر في العالم فجأة ولكن مصر كانت حريصة على التعامل معه وقامت بتوفير جميع أنواع اللقاحات للوقاية من الإصابة به .
وأوضح أشرف عبادة ، إن هذا الدواء تم تسجيله في الولايات المتحدة وفي مصر ، لافتا إلي أن هذا الدواء سيتوفر في مصر خلال اشهر وسعره في أمريكا 700 دولار وفي مصر 10 آلاف جنيه تقريبا .
 

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