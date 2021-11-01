بـ 10 آلاف جنيه.. دواء في مصر يقضي على «كورونا» في 5 أيام
دواء
Native
الإثنين، 01-11-202110:44 ص
قال الدكتور أشرف عبادة رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بالجامعة الألمانية ، إن
مصر سيصل لها قريبا أدوية تقضي علي فيروس كورونا في أيام معدودة تبدأ من 4 إلي 5 أيام وتأخذ هذه الأدوية عن طريق الفم.
وأضاف "عبادة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج" حضرة المواطن
" المذاع علي قناة " الحدث اليوم "، أن فيروس كورونا ظهر في العالم
فجأة ولكن مصر كانت حريصة على التعامل معه وقامت بتوفير جميع أنواع اللقاحات للوقاية
من الإصابة به .
وأوضح أشرف عبادة ، إن هذا الدواء تم تسجيله في الولايات المتحدة وفي مصر ،
لافتا إلي أن هذا الدواء سيتوفر في مصر خلال اشهر وسعره في أمريكا 700 دولار وفي
مصر 10 آلاف جنيه تقريبا .