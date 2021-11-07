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«هيهي».. مستشار الرئيس يكشف عن متحور جديد

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مستشار الرئيس
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الأحد، 07-11-2021 12:35 م

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشؤون الصحية، أن "متحور "هيهي" من فيروس كورونا، هو من ضمن المتحورات المعلنة لفيروس كورونا".
وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، أشار محمد عوض تاج الدين أنه "حتى الآن، فإن كل المتحورات من فيروس كورونا التي يتم الإعلان عنها ليست الأخطر وفقا للدراسات ولكنها الأسرع في الانتشار"، مؤكدا أن "التحور سمة أساسية لكل الفيروسات وليس فيروس كورونا فقط".
وقال تاج الدين: "اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمنة وفعالة حتى الآن لمتحورات فيروس كورونا، وفي مصر متحور "دلتا بلس" و"دلتا"، هما المنتشران.. ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم واللقاحات فعالة ضدهما".
وشدد مستشار السيسي الصحي على "ضرورة حجز لقاح ضد فيروس كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس".
 

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