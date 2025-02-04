حشيش وتامول وسلاح.. صدور الحكم في قضية نجل محمد حسان

أعلن الإعلامي ملهم العيسوي عن براءة خالد محمد حسان، نجل الداعية الإسلامي محمد حسان، من الاتهامات المنسوبة إليه في قضية المخدرات.

ونشر العيسوي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" قائلًا: "الحمد لله.. فضل ربنا ثم القضاء العادل.. براءة خالد محمد حسان."

تعود الواقعة إلى إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على خالد محمد حسان خلال مروره بأحد شوارع قسم أول أكتوبر، حيث تم العثور في سيارته على أربع سجائر يشتبه في احتوائها على مخدر الحشيش، وثلاثة أقراص من التامول، وسلاح ناري، بحسب التحقيقات الأولية.

وعلى إثر ذلك، قررت النيابة حبسه احتياطيًا لمدة 4 أيام، ثم جددت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع تكليف الجهات الأمنية بإجراء تحريات مكثفة حول ملابسات القضية.

أمام جهات التحقيق، نفى خالد محمد حسان أي صلة له بالمضبوطات التي وُجدت في سيارته، مؤكدًا أنه لا يعلم كيفية وصول تلك المواد إليها، مشددًا على براءته من جميع التهم الموجهة إليه.

ومع تصاعد القضية، قررت النيابة إحالة نجل الشيخ محمد حسان إلى المحكمة الجنائية لمتابعة القضية قانونيًا.

من الجدير بالذكر أنه حتى الآن لم يصدر أي بيانات رسمية تؤكد أو تنفي براءة خالد حسان من التهم الموجهة إليه.