سعودي: زوجتي خانتني أمام عيني ولا أستطيع تطليقها والسبب صادم

ا

Teads NativeTeads



روى مواطن سعودي، يُدعى سعد، تفاصيل غريبة عن قصة حبه لامرأة عربية، إلى حد جعلته يطلق زوجتيه ويترك أبناءه من أجل الزواج بها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بعد المنتصف مع ياسر”، أنه تزوج هذه المرأة، التي يبدو أنها من إحدى الدول العربية، وبعد ذلك، انصدم بخيانتها له، رغم أنه موفر لها كل احتياجاتها، وأنه يحول لها الأموال من السعودية، علاوة على هداياه القيمة لها.

وتساءل المواطن عن إذا كان هذا الحب والتعلق المبالغ فيه لهذه المرأة، سحر، مشددًا أنه لم يتعلق بزوجاته الأخريات مثلها وأنه ترك أولاده وكل شيء من أجلها.

وكشف أنه أحبها بعد سن الأربعين، ومرّ على زواجه من هذه المرأة، قرابة سنة، ولم ينجب منها أطفال، كما أنها تعيش خارج السعودية، ولم يستطع نقلها معه إلى داخل المملكة نظرًا لظروف عمله.

وأكد على تلقيه صدمة العمر عندما اكتشف خيانتها له، قائلًا “شفت الخيانة بعيني”، ورغم ذلك لم يطلقها حتى الآن، مكررًا طلبه المساعدة لشّكه أنه مسحور.

شاهد من :