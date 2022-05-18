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جمال مبارك يخرج عن صمته: لقد انتصرنا..ارقد في سلام يا أبي (فيديو)

جمال مبارك مبارك7
جمال مبارك
Native
Teads
الأربعاء، 18-05-2022 09:16 ص

خرج جمال مبارك، في مقطع فيديو، وهو الأول له عقب تنحي والده الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم في العام في العام 2011، ليعلن انتهاء جميع الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد أسرته منذ تنحيه عن السلطة.
كما أعلن جمال مبارك براءة أسرته من وجود أموال مهربة لها في الخارج، وخاطب والده في الفيديو المصور قائلاً له "لقد انتصرنا يا أبي فلترقد في سلام" .
وقال جمال في الفيديو: "والدي العزيز لم يمهلك القدر لتشهد نهاية جميع الإجراءات القانونية التي اتخذت ضدك منذ عام 2011، بما في ذلك الإجراءات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي".
وأردف قائلاً "أكدت لك خلال أيامك الأخيرة أنني سأستمر على الطريق لتحقيق تبرئة لا لبس فيها لك ولأسرتنا، لقد وعدتك بمواصلة الطريق بتصميم لا يلين لتحقيق هذه التبرئة في ساحة القضاء الدولي".
وتابع "وبعد معركة طويلة وشاقة على مدار أكثر من 10 سنوات، صدرت أحكام وقرارات متتالية باسمك وباسم أسرتنا من قبل أعلى السلطات القضائية في الاتحاد الأوروبي وخارجه لتبرئنا وبشكل قاطع".
وأضاف: "طوال هذه المعركة، وحتى في أحلك أوقاتها، كنت أنت دائما على ثقة، رغم كل الصعاب، بأننا سننتصر في النهاية، حتى ولو بعد رحيلك. ولقد رحلت عنا يا أبى، ولكننا بالفعل انتصرنا، وفي ساحة القضاء".
واختتم: "لقد كانت هذه هي معركتك الأخيرة خلال تاريخ حافل بالمعارك والصعاب. معركة واصلتها نيابة عنك. معركة واجهتها أنت بصبر وببسالة بعد أن أفنيت عمرك في خدمة الوطن محاربا من أجله ومدافعا عن مصالحه".
 

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