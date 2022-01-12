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تهز الدقهلية.. زوج يذبح زوجته ويفر هاربًا

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الأربعاء، 12-01-2022 09:33 ص
أقدم رجل على إنهاء حياة زوجته، بذبحها، في قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، وفر هاربا.
وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا، من مأمور مركز شرطة نبروه، يفيد بورود بلاغ بمقتل سيدة على يد زوجها، ذبحا، في قرية كفر الجنينة التابعة للمركز.
وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ؛ تبين مقتل مريم محمد عبد الغني عيسى - 22 عاما، ذبحا، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى نبروه.
وبالفحص؛ تبين أن وراء الواقعة، زوجها، ويدعى أحمد السيد الصباحي - 35 عاما، والذي فرَّ هاربا.
كما أكد عدد من الأهالي، أن الزوج يتعاطى المواد المخدرة، ومنها الشابو.
وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.
 

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