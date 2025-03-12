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بيان من الداخلية بشأن فيديو سرقة أكفان الموتى من المسجد

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الأربعاء، 12-03-2025 01:17 م

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سرقة 120 كفن موتى وميكروفون من داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

 

بالفحص، لم يُستدل على ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وبسؤال إمام المسجد المشار إليه، قرر عدم وجود أي مسروقات. وبالتحري، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على القائم بنشر مقطع الفيديو، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

 

وبمواجهة المتهم، أقر بنشر مقطع الفيديو عبر صفحته لتحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية، موضحًا أنه حصل على مقطع الفيديو من شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. وبضبطهما ومواجهتهما، أقرا بأن الفيديو المشار إليه "قديم"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه، وطلبا من الأول إعادة نشره واختلاق واقعة سرقة الأكفان لتحقيق مشاهدات عالية وأرباح مادية.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

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