استدرجته وقيدته وابتزته.. الداخلية تحرر زوج من قبضة زوجته

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول، بمديرية أمن القاهرة من طالب -مقيم بالجيزة- بشأن قيام زوجة والده الثانية باستدراج أبيه واحتجازه بعقار كائن بدائرة القسم -السلام-.

وبالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين والد الشاكي، وزوجته، قامت على إثرها باستدراجه إلى شقة شقيقها بدعوى الإفطار مع أهلها، وفّور وصوله قاما بتقييده بمساعدة أحد أقاربهم وقاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وابتزازه، وطلبوا منه تحويل مبالغ مالية لهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.