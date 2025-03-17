أثار قضية التوك توكر الشهير المعروف باسم " زين الزين" ردود أفعال واسعة و غاضبة وخاصة في شهر رمضان الكريم لارتداء ملابس النساء ووضع مكياج كامل هو ورفاقه ولم يراعوا قيم المجتمع في شهر رمضان

القصة الكاملة للقضية التي أثارت الرأي العام واستحسان القبض علي التوك توكر الشهير ورفاقه الذين لم يراعوا الدين وأخلاق المصريين في المحافظة علي القيم وتعاليم الاسلام .

بنات .. والبطاقات النوع ذكر

بدأت القصة عند فوجئ ضابط كمين مدينة دهب بمجموعة بنات شباب في ميكروباص عندما أوقفهن للتفتيش والتعرف علي الهوايات فوجئ أن هؤلاء البنات باسم ذكور ومدون في خانة النوع " ذكر " ومن هنا بدأت حالة الشك والريبة لدي ضابط الشرطة الذي بدأ بالتحري عن الهوايات الشخصية .

تتبع صفحاتهم وحركات خادشة للحياء

ودلت التحريات أن الشخصية الرئيسية في القصة تك توكر شهير يدعي " زين الزين وبرفقته شباب يرتدون ملابس النساء وعند تتبع صفحاتهم أثناء وجودهم في دهب ظهروا في ملابس النساء وأظهروا حركات خادشة للحياء العام والقيم والأخلاق وتم اقتيادهم لقسم شرطة دهب وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق .

الحبس ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات

أمرت جهات التحقيق بجنوب سيناء في واقعة التوك توكر المعروف باسم " زين الزين " وصديقه" احمد خ غ" 15 يوما علي ذمة التحقيقات والإفراج عن آخرين وذلك علي واقعة ارتداء ملابس النساء وارتكاب اعمال منافية للاداب.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على التيك توك توكر شهير بتهمة ممارسة أعمال مخلة ومنافية للأداب بمدينة دهب بجنوب سيناء

وحسب مصادر فإن التيك توكر يدعى " زين - الزبن " كان بصحبة آخرين داخل سيارة ميكروباص ويرتدي ملابس نساء واضعًا ميكب كاملًا على وجهه وتزينه عددًا من الإكسسوارات الحريمي، وتم القبض عليه أثناء مروره بأحد أكمنه الشرطة بمدينة دهب.

أحداث الواقعة كانت أثناء مروره بكمين دهب أثناء عودته من رحلة بمدينة دهب استغرقت 3 أيام في أحد الفنادق المطلة على البحر ومجموعة من أصدقائه كان أحد الضباط يقوم بدورة للتفتيش.

أثناء مرور التيك توكر فوجىء الضابط بسيارة بداخلها بعض من السيدات وفى وضع للشك والريبة وعندما طلب تحقيقات الشخصية، وجد التيك توكر الذي يرتدى عباءة حريمى وميكب كامل وارتدائه الاكسسوارات الحريمي رجلًا في البطاقة.

وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية وتم القبض على المجموعة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق بمدينة نويبع لتتولى التحقيق في الواقعة.