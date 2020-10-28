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تفاصيل تسليم المرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر" الأحد المقبل

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مشروع سكن مصر
 
الأربعاء، 28-10-2020 12:31 م المصريون
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة سيبدأ الأحد المقبل في تسليم "المرحلة الثانية" من مشروع سكن مصر والتي تحتوي على 1056 وحدة سكنية، مضيفاً أنه تم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة تسليم الوحدات.
وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 56، يوم الأحد 1/11/2020، ووحدات العمارة رقم 57، يوم الإثنين 2/11/2020، ووحدات العمارة رقم 58، يوم الثلاثاء 3/11/2020، ووحدات العمارة رقم 59، يوم الأربعاء 4/11/2020، وتخصيص يوم الخميس 5/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 60، يوم الأحد 8/11/2020، ووحدات العمارة رقم 46، يوم الإثنين 9/11/2020، ووحدات العمارة رقم 47، يوم الثلاثاء 10/11/2020، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الأربعاء 11/11/2020، وتخصيص يوم الخميس 12/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
وأشار المهندس عادل النجار، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 50، يوم الأحد 15/11/2020، ووحدات العمارة رقم 54، يوم الإثنين 16/11/2020، ووحدات العمارة رقم 30، يوم الثلاثاء 17/11/2020، ووحدات العمارة رقم 94، يوم الأربعاء 18/11/2020، وتخصيص يوم الخميس 19/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة، مؤكداً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 95، يوم الأحد 22/11/2020، ووحدات العمارة رقم 96، يوم الإثنين 23/11/2020، ووحدات العمارة رقم 138، يوم الثلاثاء 24/11/2020، ووحدات العمارة رقم 139، يوم الأربعاء 25/11/2020، وتخصيص يوم الخميس 26/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 107، يوم الأحد 29/11/2020، ووحدات العمارة رقم 29، يوم الإثنين 30/11/2020، ووحدات العمارة رقم 140، يوم الثلاثاء 1/12/2020، ووحدات العمارة رقم 141، يوم الأربعاء 2/12/2020، وتخصيص يوم الخميس 3/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة، موضحاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 142، يوم الأحد 6/12/2020، ووحدات العمارة رقم 143، يوم الإثنين 7/12/2020، ووحدات العمارة رقم 144، يوم الثلاثاء 8/12/2020، ووحدات العمارة رقم 92، يوم الأربعاء 9/12/2020، وتخصيص يوم الخميس 10/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
وأوضح المهندس عادل النجار، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 93، يوم الأحد 13/12/2020، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الإثنين 14/12/2020، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الثلاثاء 15/12/2020، ووحدات العمارة رقم 131، يوم الأربعاء 16/12/2020، وتخصيص يوم الخميس 17/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 137، يوم الأحد 20/12/2020، ووحدات العمارة رقم 145، يوم الإثنين 21/12/2020، ووحدات العمارة رقم 146، يوم الثلاثاء 22/12/2020، ووحدات العمارة رقم 136، يوم الأربعاء 23/12/2020، وتخصيص يوم الخميس 24/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
وأكد المهندس عادل النجار، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 67، يوم الأحد 27/12/2020، ووحدات العمارة رقم 68، يوم الإثنين 28/12/2020، ووحدات العمارة رقم 132، يوم الثلاثاء 29/12/2020، ووحدات العمارة رقم 55، يوم الأربعاء 30/12/2020، وتخصيص يوم الخميس 31/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 48، يوم الأحد 3/1/2021، ووحدات العمارة رقم 51، يوم الإثنين 4/1/2021، ووحدات العمارة رقم 91، يوم الثلاثاء 5/1/2021، ووحدات العمارة رقم 97، يوم الأربعاء 6/1/2021، وتخصيص يوم الخميس 7/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
ونوه رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 110، يوم الأحد 10/1/2021، ووحدات العمارة رقم 79، يوم الإثنين 11/1/2021، ووحدات العمارة رقم 78، يوم الثلاثاء، 12/1/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 13/1/2021، وتخصيص يوم الخميس 14/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
 

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