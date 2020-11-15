الأحد، 15-11-2020
08:41 ص
المصريون
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة فاطمة رشدي
التي قدمت العديد من الأعمال التي حصدت الكثير من الشهرة في مرحلة الأربيعينيات .
و تزوجت فاطمة رشدي
من الفنان عزيز عيد الذي علمها القراءة والكتابة وأصول التمثيل وضمها لفرقة "رمسيس" لتحصل على البطولة المطلقة ، ثم أنجبا طفلة لكن تم الانفصال.
بعدها تزوجت من المخرج كمال سليم وتم الانفصال سريعا ، ثم تزوجت من المخرج محمود عبد الجواد ولم تستمر الزيجة طويلا أيضا.
بعدها تزوجت من رجل أعمال ثم ضابط بوليس.
وحصلت فاطمة رشدي
على لقب "صديقة الطلبة
" حيث جاء هذا اللقب بسبب ارتباط الطلاب بأعمالها الفنية في هذا الوقت وقيام أغلبهم بتعليق صورتها في غرفهم.