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تعرف على عدد زيجات فاطمة رشدي .. وسر تسميتها باسم " صديقة الطلبة "

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تعرف على عدد زيجات فاطمة رشدي .. وسر تسميتها باسم " صديقة الطلبة "
 
الأحد، 15-11-2020 08:41 ص المصريون
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة فاطمة رشدي التي قدمت العديد من الأعمال التي حصدت الكثير من الشهرة في مرحلة الأربيعينيات .

و تزوجت فاطمة رشدي من الفنان عزيز عيد الذي علمها القراءة والكتابة وأصول التمثيل وضمها لفرقة "رمسيس" لتحصل على البطولة المطلقة ، ثم أنجبا طفلة لكن تم الانفصال.

بعدها تزوجت من المخرج كمال سليم وتم الانفصال سريعا ، ثم تزوجت من المخرج محمود عبد الجواد ولم تستمر الزيجة طويلا أيضا.

بعدها تزوجت من رجل أعمال ثم ضابط بوليس.

وحصلت فاطمة رشدي على لقب "صديقة الطلبة" حيث جاء هذا اللقب بسبب ارتباط الطلاب بأعمالها الفنية في هذا الوقت وقيام أغلبهم بتعليق صورتها في غرفهم.
 

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