" تطلعوا في خشبة واحدة ".. سيدة تعيش في المقابر بعد وفاة أبنائها الأربعة بسبب دعوة

كشفت سيدة مسنة
تٌدعى " أم أيمن" تعيش في المقابر منذ 34 عاما ، تفاصيل وفاة 4 أبناء
لها بيوم واحد بسبب دعائها عليهم .
وقالت أم أيمن
في مقطع فيديو : دعيت على أولادي وربنا حققلي دعائي . مٌضيفه : كنت غضبانه وهم
ظلوا يتخانقوا مع بعضهم ، فدعيت عليهم قائلة " تطلعوا في خشبة واحدة أنتم
الأربعة
".
وتابعت وهي تبكي
: طلعوا أمامي لكن في 4 خشبات ، بين كل طفل والثاني ساعة ونصف فقط . موضحه : كنت
أتعرض للإغماء عندما أسمع عن وفاة طفل من أطفالي وعندما أفوق من الغيبوبة أعرف أن
الثاني توفى حتى توفي الأربعة ودفنوا مع بعض .
وأردفت : أشعر
بالذنب لأني دعيت عليهم وربنا حقق لي دعوةي ، وهفضل معاهم هنا في المقابر حتى
يأخذني الله لهم.
June 26, 2024