تصرف مفاجئ من محمد صلاح تجاه شيرين بعد عودتها لحسام حبيب وزوجها يلغي متابعته

السبت، 12-11-2022
10:59 ص
قرر محمد صلاح
نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الدخول على خط أزمة الفنانة شيرين
عبدالوهاب خاصة بعد عودتها لحسام حبيب
، حيث قام بإلغاء متابعتها على إنستجرام،
الأمر الذي اعتبره البعض عدم رضاه عن قرارها.
من جانبه ألغى
المطرب المصري حسام حبيب
متابعته للنجم محمد صلاح
، وذلك بعدما ألغى لاعب ليفربول الإنجليزي
متابعته لشيرين عبدالوهاب
على إنستجرام.
وعاد حسام حبيب
لمتابعة زوجته السابقة شيرين عبدالوهاب
على إنستجرام، والتي كانت قد ألغاها في وقت
سابق.
وفوجئ المستخدمون
خلال الساعات القليلة الماضية بإلغاء محمد صلاح
متابعة شيرين على إنستجرام، بعدما اتجهت
لإدمان المخدرات
، بينما يشارك النجم المصري بصفة دائمة في حملات للتوعية بمخاطر الإدمان.
وخرجت شيرين مؤخراً
من مستشفى لعلاج الإدمان بعدما بعثت برسالة صوتية إلى محاميها ياسر قنطوش، تطلب منه
فيها أن يساعدها في الخروج بعدما قضت نحو 20 يوما للعلاج.
وتلقت شيرين الكثير
من رسائل الدعم خلال فترة وجودها في المستشفى، كما حرص عدد من الفنانين على تقديم الدعم
المعنوي لها، لتتخطى أزمتها.