محامي شيرين: كتبت وصيتها.. ادعولها

الأحد، 23-10-2022
10:48 ص
كشف محامي شيرين
عبدالوهاب، المستشار القانوني حسام لطفي، عن قيام الفنانة
بكتابة وصيتها.
وأوضح لطفي في تصريحات لبرنامج ET بالعربي:
"شيرين
كتبت وصيتها منذ عدة سنوات وأودعتها لدي، وكتابة الوصية دليل على
إيمان عميق عندها، وفي النهاية لا أملك إلا الدعاء لها بالصحة وطول العمر".
وأردف: "شيرين
عزيزة على كل من يعرفها، ويكفيها رصيدها لدى جمهورها من
الحب، واطمئنوا عليها، فهي في أيد أمينة محاطة بمن تحب".
يأتي ذلك بعد تصريحات الفنان حسام حبيب
، طليق شيرين
عبد الوهاب، في برنامج
"الحكاية" على قناة MBC مصر، والتي
قال فيها إنه نصح شيرين
بكتابة وصية تنقل من خلالها ممتلكاتها لابنتيها.