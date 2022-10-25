الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
توقيت مصر 12:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لاعب مصري جديد في أرسنال.. والنادي يرفض طلب انضمامه إلى المنتخب

احتجاز مدرس مصري في الكويت بسبب ما فعله مع ٦ طلاب

بيان من أسرة حسني مبارك بعد وفاة فريد الديب

الكشف عن سبب وفاة المحامي فريد الديب

محمود سعد: «بيسألوا بوتين عن أوكرانيا.. قالهم استنوا لما نشوف أزمة شيرين وحسام»

اليوم.. تشييع جثمان الأميرة السعودية «الجوهرة» بعد صلاة العصر بالرياض

شيرين تصدم الجميع وتعلن مقاطعة الجميع والعودة لـ حسام حبيب

كاميرا المراقبة تكشف الحقيقة كاملة.. مطالبات بمحاكمة عامل النظافة «النصّاب»

«ممثل كومبارس».. مخرج يفجر مفاجأة مدوية عن هوية عامل النظافة

صدمة.. انضمام نجمين كبيرين في الزمالك إلى نادٍ درجة رابعة

ADS
 

شيرين تصدم الكل وتعلن مقاطعة الجميع والعودة لـ حسام حبيب

elaosboa09627
شيرين وحسام
Native
Teads
الثلاثاء، 25-10-2022 09:15 ص

أحدثت الفنانة شيرين عبدالوهاب ضجة وصدمة كبيرة لدى الجميع خلال الساعات الماضية، بعد أن قررت مقاطعة الجميع من المقربين منها والأهل والأصدقاء، والعودة إلى حسام حبيب.
جاء ذلك في رد فعل الفنانة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ما حدث لها وما يقال عنها، حيث حذفت جميع من تقوم بمتابعتهم ما عدا حساب الفنان حسام حبيب، ما يعني أنها قررت العودة إليه.

ولم يتثنَ لنا حتى الآن مدى معرفة حقيقة.. هل شيرين عبدالوهاب هي من تدير حسابها الشخصي على "فيسبوك" أم هناك أشخاص آخرين هم من يديرونها؟.

جاء ذلك بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الفنان حسام حبيب ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر"، حول أزمته مع طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وتخضع الفنانة شيرين عبدالوهاب، حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية".

وقال شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية": "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".


وكان الخبير القانوني حسام لطفي، كشف تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد أزمتها الأخيرة، واحتجازها بأحد المستشفيات النفسية، بدعوى العلاج من "الإدمان".
وقال: "الحمد لله حالتها الصحية في تحسن مستمر، وهي بخير، وقريبا جدا تتواصل بنفسها مع جمهورها ومحبيها، ليطمئنوا عليها".

وعما تردد عن سفرها للخارج للعلاج، قال: "ما زالت في مصر، وتخضع لرعاية ومتابعة جيدة".

لطفي اختتم، موجها رسالة من الفنانة، قائلا: "الفنانة شيرين، تأمل في احترام رغبتها في إبعاد حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام".
 

إقرأ ايضا

images (1)

احتجاز مدرس مصري في الكويت بسبب ما فعله مع ٦ طلاب

images

بيان من أسرة حسني مبارك بعد وفاة فريد الديب

202202121210131013

الكشف عن سبب وفاة المحامي فريد الديب

أخبار متعلقة

196-135252-helmy-bakr-sherine-abdel-wahab-2

حلمي بكر يفجر مفاجأة صادمة تقلب الموازين في أزمة شيرين وحسام حبيب

198-205037-nidal-al-ahmadi-denies-hossam-habib-statements_700x400

نضال الأحمدية تهدد حسام حبيب: الصمت أو التسريبات اللي عندي هتطلع

images

محامي شيرين: كتبت وصيتها.. ادعولها

135-140457-full-story-sherine-abdel-wahab-hossam-habib-2

رد صادم من حسام حبيب على هجوم والده عليه.. ماذا قال؟

202106281247144714

والد حسام حبيب ينقلب على ابنه ويفضح ما فعله مع شيرين: يا عاصي أبوك يا جاهل

1545900_0

صدمة.. حسام حبيب يفضح ما حدث في غرفة النوم مع شيرين وكان سبب طلاقهما (فيديو)