رد صادم من ابنة شيرين وشقيقها بعد عودتها لحسام حبيب

السبت، 12-11-2022
09:56 ص
في مفاجأة لجمهورها،
عادت المطربة شيرين عبد الوهاب رسميا لحسام حبيب
، وتصدرا التريند بعد ظهورهما سويا
بصورة من كتب الكتاب.
وفي رد فعل
صادم، تجاهلت ابنة شيرين
عبد الوهاب كل ما يحدث وشاركت جمهورها عدد من الفيديوهات عبر
تطبيق تيك توك وهي ترقص وتغني.
كما توقع الجميع
من شقيق شيرين
عبد الوهاب أن يرد على مسامحتها له والتي أعلنتها في مداخلة هاتفية مساء
الجمعة، مع الإعلامي عمرو أديب، وقرارها بسحب كل القضايا المرفوعة ضده.
وقالت شيرين عبد
الوهاب إنها عادت إلى حسام حبيب
، وعقدا قرانهما أمس، وقررت مسامحة شقيقها حتى لا تؤذي
والدتها، لكن محمد عبد الوهاب الذي رفضت أن تصفه بـ"أخويا" في المداخلة،
لم يرد بالمثل.
وحرص شقيق شيرين
عبد الوهاب أمس على كتابة منشور له عبر فيسبوك يعاتب فيه شيرين بعدما طردت سائقها الخاص
ومدير أعمالها، من أجل “لوسي ابن طنط فكيهة” بحسب وصفه.
لكنه منذ إعلان
عودتها إلى حسام حبيب
لم يعلق، ولم ينشر أي حديث جديد له على السوشيال ميديا، وتجاهل
ما وصفه من قبل بالعلاقة التوكسيك عبر فيسبوك.
وأعلنت شيرين عبد
الوهاب خلال حديثها مع الإعلامي عمرو أديب أنها عقدت قرانها على حسام حبيب
مجددا مساء
أمس الخميس داخل منزلها مؤكدة على حبها الشديد له.
واعتذرت شيرين
عبد الوهاب لحسام حبيب
على الهواء عما صدر منها فى نفس البرنامج من قبل، مؤكدة على
أنها كانت فى حالة نفسية سيئة بسبب الخلافات بينهما، وهو ما جعلها تتحدث عنه بشكل غير
لائق أمام الجميع.