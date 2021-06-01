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تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع بنشر صورته عندما تعرض للإفلاس

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تركي آل الشيخ
Native
الثلاثاء، 01-06-2021 11:20 ص

استرجع المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه جانبًا من ذكرياته، من خلال صورة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وظهر آل الشيخ في الصورة داخل مدرجات ملعب “الميستايا” في إسبانيا، خلال حضوره لمباراة كرة قدم بين فريقي ريال مدريد وفالنسيا الإسبانيين عام 2006.
وسلط آل الشيخ الضوء على بعض ذكرياته عن تلك الصورة قائلًا “درس في الحياة … صوره لي في Mestalla Stadium لمباراة ريال مدريد وفالنسيا بعد أول حالة إفلاس لي في انهيار الأسهم بداية ٢٠٠٦م وتكرر الإفلاس سنة ٢٠٠٨م مع الأزمة العالمية”.
وأضاف : “في كل مرة أقف من جديد بتوفيق من الله وبدعوة الطيبين”.
واختتم آل الشيخ تغريدته بتوجيه رسالة ونصيحة لمتابعيه قائلًا: “صف نيتك وثق بالله ولا تيأس فالحياة جولات”.
 

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