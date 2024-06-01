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تركيا ترفض مشاركة الناتو في حرب أوكرانيا...تفاصيل

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وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
السبت، 01-06-2024 02:16 م نسمه عبد الوهاب
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الجمعة، أن بلاده ترفض أن "يشارك" حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الحرب بأوكرانيا، وذلك إثر اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الحلف في براغ.
وقال الوزير التركي"ندعم مواصلة مساعدة أوكرانيا وقدرة أوكرانيا على ضمان الردع، لكننا لا نريد أن يشارك حلف شمال الأطلسي في هذه الحرب".
وأضاف أنه بالنسبة إلى أنقرة، فإن "دعم أوكرانيا لضمان وحدة أراضيها وتحرير أراضيها شيء، وضلوع حلف شمال الاطلسي في الحرب شيء آخر"، محذراً من "خطر اتّساع (النزاع) إقليمياً و(اندلاع) أزمات أكبر"
وأعطت واشنطن الضوء الأخضر لأوكرانيا لاستخدام أسلحة أميركية للدفاع عن منطقة خاركيف على الحدود مع روسيا، متجاوزة مخاوفها من أن السماح بمثل هذه الضربات قد يجرّ حلف شمال الأطلسي إلى صراع مباشر مع روسيا.

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