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بعد عرض مسلسله في رمضان.. وفاة فنان شهير بـ«كورونا»

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ه
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الإثنين، 17-05-2021 11:48 ص

غيّب الموت الممثل اليمني عبد الكريم مهدي، اليوم، متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.
وكان مهدي يتواجد خلال الأشهر الأخيرة في العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركته في مسلسل "ليالي الجحملية"، بشخصية "حنش"، والذي عرض في رمضان.
ويعد مهدي من أهم الممثلين في اليمن، وإمتدت مسيرته الفنية على مدى 30 عامًا، وكانت بدايته الفنية على خشبة المسرح، وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، منها "ليالي الجمحلية"، "حاوي لاوي"، "همي همك"، بالإضافة الى العديد من الأفلام، منها "الهروب إلى الموت"، الذي حاز على المركز الثالث في مهرجان اليمن الثاني للأفلام.

 

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