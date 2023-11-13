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تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة وهذه المحافظات

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة وهذه المحافظات

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أمطار
الإثنين، 13-11-2023 10:50 ص

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين سيشهد استمرار سقوط الأمطار على بعض مناطق من الجمهورية.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى.
وأشارت إلى أنه تمتد الأمطار لتكون خفيفة ورعدية أحيانًا لمناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
ولفتت إلى أنه قد تظهر شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
وحددت درجات الحرارة العظمى المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري ٢٨ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢٦ درجة مئوية

جنوب سيناء ٣٢ درجة مئوية

شمال الصعيد ٣٠ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٣٤ درجة مئوية

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