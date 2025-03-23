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تأجيل إذاعة حلقة حسام حسن في "رامز إيلون مصر" لهذا السبب

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الأحد، 23-03-2025 01:04 م

 

كشفت مصادر عن تواصل الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب الوطني مع إدارة قناة "إم بي سي مصر" من أجل تأجيل إذاعة حلقته في برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" لبعد مباراة المنتخب أمام "سيراليون" في تصفيات كأس العالم والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 مارس في تمام الساعة التاسعة مساء.

 

على جانب آخر، وقع لاعب ونجم الزمالك حسام عبد المجيد، ضحية حلقة الليلة من برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويعرض على قناة إم بي سي مصر.

واستضاف رامز في الحلقات السابقة من برنامجه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم الذين وقعوا ضحايا للبرنامج الشهير، منهم: أشرف بن شرقي، أحمد العوضي، أحمد فهمي، مصطفى غريب، حسام حبيب، إمام عاشور، زينة، وبسمة بوسيل، محمد كنو، محمد سامي، نور إيهاب.

 

ويعرض برنامج "رامز إيلون مصر" على شاشة mbc مصر عقب آذان المغرب، ويقدمه الفنان رامز جلال. وينتمي البرنامج لنوعية برامج المقالب التي اعتاد الفنان رامز جلال، على تقديمها كل عام.

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