بينهم مصرية وسعوديتين.. الكويت تعلن سحب الجنسية من 11 شخصًا (بالأسماء)

الثلاثاء، 05-03-2024
12:11 م
أعلن مجلس الوزراء الكويت
ي ، عن سحب شهادة الجنسية الكويت
ية من بعض الأشخاص الذين رصدتهم اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويت
ية برئاسة الشيخ فهد اليوسف وأعضاء اللجنة في كشف من حصلوا على الجنسية دون حق .
وكشفت وسائل إعلام كويتية ، أنه صدرت أمس 3 قرارات من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويت
ية بفقدان الجنسية من 11 شخصاً، 5 منهم جنسياتهم بالتأسيس والـ 6 الآخرون يحملون جنسيات غير كويتية.
وهم : حاكم عبيسان الحميدي عبيسان المطيري ، سارة حمدان مسفر مهدي علي العجمي ، عبدالرحمن أيمن عبدالله عبدالكريم العيسى ، ظافر معيض ظافر حمد لافي العجمي ، جميلة محمد غازي عقاب العتيبي " جنسية التأسيس ".
والإماراتية هدى رجب علي رجب علي ، والإماراتية أبرار حسن عبدالله حسن علي ، والسعودية عنده خلف عناد مطلق العنزي ، والسعودية وضحه جعيلان سعد العتيبي ، والسورية رزان عدنان غزال ، والمصرية
زكيه محمد محمد .