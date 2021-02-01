بيل غيتس يحذر: الوباء القادم أقوى من كورونا بـ 10 أضعاف

الإثنين، 01-02-2021
12:31 م
المصريون
حذر بيل غيتس
مؤسس شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، في
حديثه لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، من أن الوباء
التالي بعد كورونا
قد
يكون أسوأ بـ 10 مرات.
وأعرب غيتس في الوقت ذاته عن تفاؤله بحدوث تحسن في الوضع
الوبائي على مستوى العالم بحلول فصل الصيف، معبرا أيضان عن الأسف لزيادة أعداد الوفيات
بكورونا
في العديد من البلدان ، بحسب موقع روسيا اليوم .
ورأى أن الوضع الحالي الصعب سيستمر لعدة أشهر إلى أن يحل
الطقس الدافئ، وبفضل توفر اللقاحات والتطعيم سيكون من الممكن تحقيق انخفاض في معدل
الوفيات.
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن مؤسس شركة “مايكروسوفت”
يعمل منذ عدة سنوات بنشاط على تحسين الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى
أنه أصبح عدوا في نظر أنصار نظريات المؤامرة بسبب جهوده النشطة في دعم حملات التطعيم
ضد الفيروس التاجي.