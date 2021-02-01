الإثنين 01 فبراير 2021
توقيت مصر 13:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بيل غيتس يحذر: الوباء القادم أقوى من كورونا بـ 10 أضعاف

حكم قضائي جديد بشأن ممتلكات أحمد زكي

تفاصيل هتك عرض الفنانة «عبير» على يد 3 أشخاص داخل شقتها

«البحوث الزراعية» تحذر: خفاش «نيباه» موجود بمصر

صدمة في الوسط الفني.. وفاة فنانة شهيرة بشكل مفاجيء

صدمة قاسية جديدة لـ" ترامب "

السياحة تسترد 5000 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش يعتقل زعيمة " ميانمار " ويفرض الطوارئ

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

مصطفى محمد يوجه رسالة للقوات المسلحة

ADS
 

بيل غيتس يحذر: الوباء القادم أقوى من كورونا بـ 10 أضعاف

بيل غيتس
بيل غيتس
 
الإثنين، 01-02-2021 12:31 م المصريون

حذر بيل غيتس مؤسس شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، في حديثه لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، من أن الوباء التالي بعد كورونا قد يكون أسوأ بـ 10 مرات.
وأعرب غيتس في الوقت ذاته عن تفاؤله بحدوث تحسن في الوضع الوبائي على مستوى العالم بحلول فصل الصيف، معبرا أيضان عن الأسف لزيادة أعداد الوفيات بكورونا في العديد من البلدان ، بحسب موقع روسيا اليوم .
ورأى أن الوضع الحالي الصعب سيستمر لعدة أشهر إلى أن يحل الطقس الدافئ، وبفضل توفر اللقاحات والتطعيم سيكون من الممكن تحقيق انخفاض في معدل الوفيات.
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن مؤسس شركة “مايكروسوفت” يعمل منذ عدة سنوات بنشاط على تحسين الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أنه أصبح عدوا في نظر أنصار نظريات المؤامرة بسبب جهوده النشطة في دعم حملات التطعيم ضد الفيروس التاجي.
 

إقرأ ايضا

image

حكم قضائي جديد بشأن ممتلكات أحمد زكي

فنانه

تفاصيل هتك عرض الفنانة «عبير» على يد 3 أشخاص داخل شقتها

الخفاش

«البحوث الزراعية» تحذر: خفاش «نيباه» موجود بمصر

أخبار متعلقة

3CBBEC5E-22CD-435B-B359-01725315BCBE.

الصحة العالمية تحذر من وباء جديد قادمًا من الصين:«خطره غير مسبوق»

محمد بركات

آخر تطورات حالة محمد بركات عقب إصابته بـ"كورونا"

719

بعد إيجابية المسحة الثالثة.. بيان من أسرة وائل الإبراشي

وزيرة-الصحة-هالة-زايد

«الصحة»: هؤلاء لن يحصلوا على لقاح كورونا

مفيد فوزي

إصابة مفيد فوزي بفيروس "كورونا"

أكثر-الدول-كآبة-في-العالم2020-38

أخبار سيئة عن حالة وائل الإبراشي ويسرا