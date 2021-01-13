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«الصحة»: هؤلاء لن يحصلوا على لقاح كورونا

وزيرة-الصحة-هالة-زايد
وزيرة الصحة
 
الأربعاء، 13-01-2021 09:17 م محمد فضل

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الأولوية في تطعيم لقاح كورونا المستجد، الخاص بشركة سينوفارم الصينية، تأتي للأشخاص الأكثر عرضة والأكثر ضررًا عند الإصابة وهم أعضاء الفرق الطبى وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
وأوضحت وزارة الصحة، أن الأشخاص الأقل من 18 سنة لن يستطيعوا الحصول علي لقاح كورونا وكذلك الحوامل والمرضعات، وذلك يرجع إلي أن اللقاح للحالات الطارئة المصابة.
وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 423 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 119635 حالة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 970 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 55 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 151723 حالة من ضمنهم 119635 حالة تم شفاؤها، و 8304 حالة وفاة.
 

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