أخبار سيئة عن حالة وائل الإبراشي ويسرا

الإثنين، 11-01-2021
05:11 م
محمد فضل
أجرى الإعلامي وائل الإبراشي، المسحة
الثالثة منذ دخوله المستشفى
جراء إصابته بفيروس كورونا
المستجد.
وظهرت النتيجة باستمرار إصابته بفيروس كورونا
، حيث جاءت
النتيجة إيجابية، ما يعني تواجده بالمستشفى لمدة خمسة أيام إضافية، لحين تكرار المسحة
مجددا.
وقالت مصادر بمستشفى الشيخ زايد، إن الإبراشي يتم وضعه مساء
كل يوم على جهاز التنفس الصناعي وفي الصباح يتواجد في سرير بدون تنفس صناعي.
وأوضحت أن الإبراشي يعاني من كحة متقطعة وأن الأشعة مقطعية
على الصدر التي تم عملها أمس أظهرت تحسن في حالته.
فيما قامت الفنانة يسرا
بإجراء مسحة كورونا
للمرة الثالثة
، وفوجئت بايجابية المسحة
رغم اتباعها جميع الاجراءات الاحترازية وتلقيها العلاج اللازم
خلال الفترة الماضية.
كانت النجمة يسرا
قد كشفت آخر تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة
بفيروس كورونا
المستجد.
وكتبت عبر صفحتها بموقع فيس بوك: الحمد لله أنا أحسن دلوقتي
بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج
تحت إشراف كادر طبي مشرف.
وأضافت يسرا
: خالص الشكر والتقدير ليهم.. بشكركم جميعا من
قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون
عاما سعيدا على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه.