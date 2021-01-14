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بعد إيجابية المسحة الثالثة.. بيان من أسرة وائل الإبراشي

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وائل الإبراشي
 
الخميس، 14-01-2021 03:56 م المصريون

بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة للإعلامي وائل الإبراشي قبل يومين، والتي أكدت استمرار إصابته بفيروس كورونا، نشرت الصفحة الرسمية الخاصة به والتي تنقل بيانات أسرته عنه، بيانًا تكشف فيه آخر تطورات حالته الصحية.
وكتب صفحة وائل الإبراشي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحمد لله تعالي.. تحسن كبير ف الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وإن شاء الله في طريقه للتعافي التام".
يذكر أن الإعلامي يوسف الحسيني قال إن مصدر بمستشفى الشيخ زايد التخصصي أكد أن نتيجة العينة الثالثة من مسحة كورونا الخاصة بالإعلامي وائل الإبراشي إيجابية والتي تم سحبها منه أول أمس.
وأضاف يوسف الحسيني خلال برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن وائل الإبراشي يتم وضعه مساء كل يوم على جهاز التنفس الصناعي ويتم وضعه في الصباح على سرير بدون تنفس صناعي، مشيرا إلى أن وائل الإبراشي أجرى حتى الآن ثلاث مسحات الأولى إيجابية والثانية سلبية والثالثة إيجابية.
وأوضح يوسف الحسيني، أن وائل الإبراشي سيتم بقائه في المستشفى لمدة 5 أيام لحين إجراء مسحة أخرى، مؤكدا أن الإبراشي يعاني من كحة متقطعة، مضيفا أن الأشعة المقطعية التي تم عملها أول أمس على الصدر أظهرت تحسنا في الحالة الصحية له.
 

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