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إصابة مفيد فوزي بفيروس "كورونا"

مفيد فوزي
مفيد فوزي
 
الإثنين، 11-01-2021 10:04 م الطيب حسين
أصيب الإعلامي مفيد فوزي بفيروس "كورونا" المستجد مساء اليوم الاثنين. جاء هذا وفقما أعلن الناقد السينمائي طارق الشناوي، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك".

وقال "الشناوي": الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله سيعبر أزمة كورونا، وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا.. الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصري، ستاذ مفيد له إطلالة خاصة مقروء ومسموع ومرئي لا يقلد أحدا ولا يستطيع أحد تقليده".

وتابع: "ألف سلامة عليك أستاذنا. يقيني إنك إن شاء الله ستعبر تلك الأزمة وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دايما تبرع في سردها لنا".




 

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