بيان حكومي بشأن «تعطيل الدراسة بكافة المدارس والجامعات»

الأربعاء، 01-12-2021
01:04 م
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية
وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بتعطيل الدراسة
بكافة المدارس
والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية تحسباً لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
"أوميكرون
" في مصر.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية
والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء،
وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لصدور قرار بتعطيل الدراسة
بكافة المدارس والجامعات
والمعاهد على مستوى الجمهورية تحسباً لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
"أوميكرون
"
في مصر، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، وشددتا على أن أي قرارات تتعلق
بتعطيل الدراسة
سواء بالمدارس أو الجامعات يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا
لإدارة أزمة كورونا
، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا
، حيث أن
الوضع الوبائي الحالي لفيروس كورونا
لا يستدعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وأشارتا
إلى انتظام سير العملية التعليمية بكل من المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى
الجمهورية بشكل طبيعي، وفقاً للخريطة الزمنية المقررة لكل منهما خلال العام
الدراسي الجاري 2021/2022، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ
على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، وناشدتا جميع الطلاب عدم
الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.