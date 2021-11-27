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«أوميكرون» يرعب العالم ومصر تصدر قرارات عاجلة بوقف الطيران

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«أوميكرون» يرعب العالم ومصر تصدر قرارات عاجلة بوقف الطيران

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الصحة العالمية
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السبت، 27-11-2021 10:42 ص

انتشرت حالة من الذعر في العالم، بسبب تفشي متحور جديد لفيروس كورونا، وقالت منظمة الصحة العالمية أمس “الجمعة”، إن سلالة فيروس كورونا الجديدة التي رصدت لأول مرة في جنوب أفريقيا "مقلقة" وأطلقت عليها اسم "أوميكرون".
وقالت مجموعة الخبراء المكلفة بمتابعة تطور الوباء: "تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن المتحورة بي.1.1.529 لأول مرة من قبل جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر 2021، حيث تحتوي هذه السلسلة المتحورة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق".
وأعلنت مصر ، خطتها للتعامل مع سلالة أوميكرون الجديد، وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، مجموعة التدابير في ضوء التقارير المتعلقة بمتحور فيروس كورونا الجديد، وجاءت كالتالي:
إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا.
رفع درجات الاستعدادات القصوى بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لمصر.
رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أي إصابات محتملة خاصة المتحور الجديد.
عمل الاختبار الفوري المعمول به مع الوافدين من دول متحور دلتا ID NOW COVID-19 Test
متابعة ودراسة التقارير الأولية الواردة من جنوب إفريقيا من قبل اللجان العلمية والباحثين بالوزارات
استمرار تواصل وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية والتنسيق فيما يتعلق بمستجدات المتحور الجديد.
 

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