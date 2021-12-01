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السعودية.. أول دولة عربية تُسجل إصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون»

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السعودية
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الأربعاء، 01-12-2021 11:17 ص

صرح مصدر مسؤول في وزارة الصحة السعودية بأنه تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.
وقال المصدر اليوم الأربعاء، إنه تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.
وشدد على ضرورة الإسراع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول مالاوي، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، موريشيوس، جزر القمر والمغادرة إليها، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا.
 

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