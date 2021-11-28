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بلجيكا تعلن تسجيل أول إصابة بـ«أوميكرون» لسيدة قادمة مصر

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Native
Teads
الأحد، 28-11-2021 10:10 ص


أثار إعلان وزارة الصحة البلجيكية، أمس الجمعة، عن أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد "ميكرون - B.1.1.529"، لشخص قادم من مصر، ردود فعل واسعة وجدل بشأن تفاصيل انتقال الفيروس إليها.
ونقل موقع "يورو نيوز" عن وزير الصحة البلجيكي قوله في مؤتمر صحافي "لدينا إصابة مؤكدة بهذه المتحورة" التي سميت "بي 1.1.529" ورصدت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا.
وأعلن وقال الوزير البلجيكي فرانك فاندنبروك، إن المصاب بالمتحور الجديد غير ملقح، وجاءت فحوصه إيجابية في 22 نوفمبر، كما لم يصب بكوفيد-19 من قبل، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
وبعد ذلك، كتب عالم الأوبئة البلجيكي مارك فان رانست على تويتر، أن الشخص المصاب عاد من مصر في 11 نوفمبر.
وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، مزيدًا من التفاصيل بشأن حالة الإصابة الأولى في أوروبا بالمتحور الجديد، موضحة أنها لسيدة سافرت إلى بلجيكا من مصر عبر اسطنبول، وظهرت عليها الأعراض بعد 11 يومًا من عودتها ولم يتم تطعيمها.
قال مسؤولون للشبكة الأمريكية إن نتائج اختبار أفراد أسرتها لكورونا جاءت "سلبية"، وأن السيدة ليست في حالة تهدد حياتها.
 

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