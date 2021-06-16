بعد حفظ بلاغها.. نزار الفارس يتوعد رانيا يوسف: القادم صادم

الأربعاء، 16-06-2021
02:46 م
عبّر الإعلامي العراقي نزار الفارس
عن رضاه عن القرار الصادر من المحكمة
بشأن قضيته مع الفنانة رانيا يوسف
، والتي كانت اتهمته بالتحرّش بها.
ونشر الفارس عبر صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور
لمقالات تكلّمت عن قرار المحكمة بشأن القضية، وعلّق على المنشور بفرحة قائلاً:
" الحمدالله تم حفظ البلاغ المقام ضدي من قبل الفنانة رانيا يوسف
في النيابة
العامة شكراً للقضاء المصري العادل شكراً للإعلام المصري شكراً لكل شخص وقف الى
جانبي شكراً للمستشار هيثم عباس المحترم على جهوده الكبيره شكر خاص الى عارضة
الأزياء الجميلة ميرهان كلر ربي يحفظ الجميع القادم صادم".
وكانت قررت النيابة
العامة، حفظ البلاغ المقدّم من رانيا يوسف
ضد الإعلامي
العراقي، لعد وصول التحريّات لصحّة الواقعة من عدمها.
يذكر أن الفارس كان قد أقام دعوى أيضاً ضد رانيا، طالب فيها بتعويض قدره 5
ملايين جنيه، بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الفنانة رانيا
يوسف.