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بعد وفاة الشيخ دعيج أمس.. الديوان الأميري الكويتي يعلن حالة وفاة جديدة

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الأحد، 12-12-2021 01:16 م

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأحد، وفاة الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح، عن عمر ناهز 70 عاما.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، صباح اليوم الأحد، في تغريدة جديدة على حسابها الرسمي، عن الديوان الأميري، خبر وفاة الشيخة وفيقة الصباح، مشيرة إلى أنه سيوارى جثمان الراحلة الثرى، بعد صلاة عصر اليوم.
ويشار إلى أن الشيخة وفيقة الصباح، هي ابنة الشيخ مبارك الحمد الصباح، الوزير الكويتي السابق، والابن الأكبر للشيخ حمد المبارك الصباح، كما أن الشيخ مبارك الصباح قد عمل رئيسا لشرطة ميناء الكويت لفترة من الوقت، كما سبق له تولي وزارة الأوقاف في الحكومة الأولى، في العام 1962.
 

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