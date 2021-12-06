«فتاة الشياطين».. فيديو يثير ضجة في الكويت

حالة ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بعد انتشار
فيديو لعدد من الشباب والفتيات متنكرين في "شكل شياطين".
وأظهر الفيديو الشباب والفتيات بمكياج تنكري شبيه بـ”الشيطان”، مع الإشارة
إلى أن مكان تواجدهم هو جمعية المحامين الكويتيين.
وفي السياق، أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية، خالد السويفان، أنه “لا
صلة للجمعية بمقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي تم تصويره
في أحد المعارض الخارجية”.
وشدد “السويفان” في تصريح نشره حساب الجمعية بـ”تويتر” على “احتفاظها بحقها
القانوني الكامل في الرجوع على كل من يسيء للجمعية أو لشعارها أو لأي من منتسبيها”.