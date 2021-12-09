حادث مأساوي.. يدهس اطفاله الثلاثة بسيارته بالخطأ

الخميس، 09-12-2021
09:56 ص
شهدت
منطقة بر كبد الكويت
ية ، واقعة صادمة ، حيث دهس مواطن كويتي بسيارته أطفال
ه
الثلاثة عن طريق الخطأ .
وروى
مصدر أمني كويتي تفاصيل الواقعة في تصريحات إعلامية ، قائلاً : ” إن المواطن كان
يرجع بالسيارة للخلف ولم يتمكن من رؤية أطفال
ه الثلاثة الذين كانوا يلعبون فدهسهم
عن طريق الخطأ فلقيت طفلة عمرها أربع سنوات مصرعها في الحال، فيما أصيب طفلان
آخران، لم يتجاوزا السابعة بإصابات بالغة نقلا على أثرها إلى المستشفى وتم
إدخالهما غرفة العناية المركزة – وفقاً لصحيفة القبس الكويت
ية – .
وأوضح
المصدر الأمني :” أنه تم التحفظ على الاب لحين الانتهاء من التحقيقات ” .