الخميس 09 ديسمبر 2021
توقيت مصر 16:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«كاف» يوجه صدمة كبيرة لـ الأهلي.. ماذا سيفعل؟

مسابقة لتصميم أفضل شعار لوزارة سعودية مقابل 50 ألف ريال

تحذير أمني عال الخطورة في السعودية بسبب «واتساب»

لبنان يعلن تسجيل أول حالتين بـ«أوميكرون»

فنانة شهيرة ترد على الهجوم بسبب مشهد عارية تمامًا: «فخورة بالفيلم ده»

بعد الحكم بحبسه عامين.. قصة أحمد فلوكس مع لاعبة منتخب مصر ياسمين عزت

ثالث دولة خليجية يظهر بها «أوميكرون»

بعد تزايد انتشار«أوميكرون».. تنبيه عاجل من «الصحة العالمية» لحكومات جميع الدول

حكم قضائي ضد طارق الشناوي وإعلامية شهيرة لصالح حلا شيحة ومعز مسعود

رد فعل والدة «سفاح الإسماعيلية» بعد قرار المحكمة ضد نجلها

ADS
 

مصرية تثير ضجة في الكويت بسبب ما فعلته في جنينها بعد ولادته

download
الكويت
Native
Teads
الخميس، 09-12-2021 09:28 ص

قامت وافدة مصرية في الكويت بوضع جنينها بعلم زوجها في الثلاجة إثر وفاته، دون إبلاغ الجهات المختصة، فيما انكشفت الواقعة بعدما تم نقلها إلى المستشفى إثر شعورها بآلام الولادة .
وقال مصدر أمني بحسب صحيفة “الراي” إن الوافدة وبعد أن وضعت جنينها شعرت بالتعب في شقتها الكائنة في الفنطاس، فاستدعى زوجها الطوارئ الطبية وتم نقلها إلى المستشفى .
وبإجراء الفحوصات للسيدة تبين أنها خضعت لعملية ولادة متعسرة. وبمواجهتها وزوجها اعترفا بأن الولادة حصلت بالفعل قبل يوم في شقتهما، وأن الجنين ولد ميتا، فوضعاه في الثلاجة.
تم إبلاغ جهات التحقيق بالواقعة، وبالانتقال إلى الشقة عثر على جثة الجنين، وتمت إحالتها إلى الطب الشرعي، وجار استكمال التحقيقات، لمعرفة إن كان الجنين ولد ميتا أم حيا وتم التخلص منه.
 

إقرأ ايضا

image

مسابقة لتصميم أفضل شعار لوزارة سعودية مقابل 50 ألف ريال

49141015_303

تحذير أمني عال الخطورة في السعودية بسبب «واتساب»

images

لبنان يعلن تسجيل أول حالتين بـ«أوميكرون»

أخبار متعلقة

download

«نطحة قاتلة».. خروف متهم بالقتل الخطأ في الكويت

920211815729169915914

رغم طلاقهما.. إدانة سارة الكندري وأحمد العنزي بتهمة الفعل الفاضح

06-12-21-221220609

«فتاة الشياطين».. فيديو يثير ضجة في الكويت

640x480

دولة خليجية تمدد الإقامة للوافدين حتى 15 عامًا

22-3

النيابة تقرر حبس فنانة كويتية ظهرت في مقطع إباحي

1037484125_0_173_3024_1874_1200x0_80_0_1_de2bd9e6ba9264bf681136b9d14ce3d7

تطور خطير.. أول دولة خليجية تعلن منع دخول اللبنانيين أراضيها