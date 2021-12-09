مصرية تثير ضجة في الكويت بسبب ما فعلته في جنينها بعد ولادته

الخميس، 09-12-2021
09:28 ص
قامت
وافدة مصرية
في الكويت
بوضع جنين
ها بعلم زوجها في الثلاجة إثر وفاته، دون إبلاغ
الجهات المختصة، فيما انكشفت الواقعة بعدما تم نقلها إلى المستشفى إثر شعورها
بآلام الولادة .
وقال
مصدر أمني بحسب صحيفة “الراي” إن الوافدة وبعد أن وضعت جنين
ها شعرت بالتعب في
شقتها الكائنة في الفنطاس، فاستدعى زوجها الطوارئ الطبية وتم نقلها إلى المستشفى .
وبإجراء
الفحوصات للسيدة تبين أنها خضعت لعملية ولادة متعسرة. وبمواجهتها وزوجها اعترفا
بأن الولادة حصلت بالفعل قبل يوم في شقتهما، وأن الجنين
ولد ميتا، فوضعاه في
الثلاجة.
تم
إبلاغ جهات التحقيق بالواقعة، وبالانتقال إلى الشقة عثر على جثة الجنين
، وتمت
إحالتها إلى الطب الشرعي، وجار استكمال التحقيقات، لمعرفة إن كان الجنين
ولد ميتا
أم حيا وتم التخلص منه.