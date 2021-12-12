الكشف عن سبب وفاة حفيد أمير الكويت الراحل بشكل مفاجئ

الأحد، 12-12-2021
09:28 ص
كشف الإعلامي رشيد الفعم مستشار الشؤون البرلمانية في اتحاد الإعلام
الإلكتروني بالكويت
، سبب وفاة
الشيخ الشاعر دعيج الخليفة الصباح، أحد احفاد أمير الكويت
الراحل الشيخ جابر الصباح، الذي فارق الحياة
بشكل مفاجئ، أمس السبت.
وأوضح الفعم أن : ”الشيخ دعيج الخليفة الصباح رحل إثر إصابته بـ “نوبة
قلبية مفاجئة”. وأضاف: “عرفته إبان عملي في جريدة الرآي إنسان بسيط جدا وطيب“.
وكان الشيخ الشاعر دعيج الخليفة الصباح يُعاني من أمراض في القلب، ويتناول
الأدوية بشكل دائم بسبب تركيبه لـ 9 دعامات في قلبه، وجرى نقله، صباح أمس، إلى
مستشفى مبارك الكبير، وحاول الأطباء إسعافه دون جدوى.