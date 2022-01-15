بعد وفاة الإبراشي.. عمرو أديب يعلن وصيته

السبت، 15-01-2022
09:21 ص
كشف الإعلامي عمرو أديب
، عن وصيته بعد عودته للشاشة مرة
أخرى، في إطار نعيه للإعلامي الراحل وائل الإبراشي.
وقال أديب خلال برنامجه الحكاية مساء الجمعة: "إعلامي
كبير لا يعوض، وائل الإبراشي مكنش بيقول رأيه قد ما بيوضح للمشاهد كل الآراء، والمذيع
الجيد أصله صحفي مميز".
وعلق أديب بعد عودته مجددا للظهور الإعلامي بعد إصابته بفيروس
كورونا علي الشامتين في الإبراشي، قائلا: "الشامتين في وائل الإبراشي، فين الفروسية
والنخوة، أنت مش قادر تواجه الإبراشي حيا بتتشطر عليه ميتا، منتهى الخسة والحقارة وتخليص
الحسابات".
ووجه أديب رسالة لجمهوره: "وصيتي لما أموت ابقوا اقفوا
جنبي وما تسبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي".
كما كشف عمرو أديب
تفاصيل إصابته بكورونا، موضحا أن البعض
يسأله باستغراب عن سرعة شفائه من المرض، وأنه كان يجيب دائما "بفضل ربنا ثم الدكاترة
الباشوات".
وقال: "في كل مهنة يوجد السيئ والجيد ومن هو متقن لعمله
مقابل من لا يتقن عمله، ومن ضمن هذه المهن الأطباء منهم الجيد وغير الجيد".
وأضاف: " سبب شفائي بسرعة هو وجود دكاترة باشوات، ويوجد
منهم الكثير ومعظمهم هكذا".
وقال: "هذا لا يمنع أن هناك دكاترة تغلط، وليس صحيحا
الحساسية الزيادة من نقابة الأطباء عن الحديث عن أي خطأ طبي لأن هذا يحصل في أي مهنة".