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شاهد.. طبيب وائل الإبراشي يكشف اسم الدواء المثير للجدل الذي أعطاه له

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السبت، 15-01-2022 09:03 ص
كشف الدكتور شريف عباس، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، عن الدواء المثير للجدل الذي أعطاه للإعلامي الراحل وائل الإبراشي أثناء علاجه من فيروس كورونا.
وقال بأنه قام بإعطاء الإعلامي وائل الإبراشي دواء السوفالدي المستخدم لعلاج فيروس سي في بداية فترة علاجه من إصابته بفيروس كورونا.
وأضاف في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» أمس الجمعة: «أنا مستني التحقيق معايا في النيابة والنقابة حتى أثبت أنه لا خطأ على الإطلاق».
وأضاف :«أن دولا عديدة استخدمت عقار سوفالدي ضمن برتوكول علاج كورونا».
ورفض الإجابة على تساؤل من الإعلامي عمرو أديب إذا كان قام بعلاج شخصيات مشهورة مؤخرًا من كورونا وتوفت، قائلًا «ممنوع طبيًا إني أجيب سيرة مرضى كنت بعالجهم».
وكان الإعلامي الطبيب الدكتور خالد منتصر، اتهم الطبيب المعالج لوائل الإبراشي خلال مداخلة في برنامج «الحكاية»، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbcمصر»، مساء الجمعة، بإعطائه السوفالدي (المستخدم في علاج فيروس سي).
ولفت إلى أنّ هذا الطبيب خرج في مقابلة تلفزيونية، وقال إنه تم إجراء تجربة على علاج السوفالدي وحقّقت نجاحًا بنسبة 70%، واصفًا ذلك بأنه عارٍ من الصحة.
وتابع: «التجربة التي أجريت على السوفالدي كانت تجربة تقترب من الدرجة العادية حتى لا أقول الفاشلة».
 

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