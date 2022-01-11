فتح تحقيق في وفاة وائل الإبراشي

الثلاثاء، 11-01-2022
11:47 ص
قال خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن النقابة سوف تفتح تحقيق
ا بعد اتهام أسرة الراحل الإعلامي وائل الإبراشي بوجود خطأ طبي في علاجه أدى لتدهور حالته.
وأضاف أمين في تصريحات صحفية أنه بحسب قانون النقابة، سيتم فتح التحقيق في هذا الملف بناء على شكوى سيقدمها شخصيا، وسوف يطالب خلالها باستدعاء حرم وائل الإبراشي لسماع شكواها ومطالعة مستنداتها والتقارير الطبية والوصفات الطبية وغيرها من أوراق لجلاء الحقيقة كاملة.
وقال إن ذلك سيكون أمام لجنة آداب المهنة التي يحقق قانونيا فيها مستشار منتدب من النيابة الإدارية بجانب 2 من أعضاء مجلس النقابة.
وأوضح عضو لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء، أن لجنة آداب المهنة ستحقق بهذه القضية في الشكل الفني وستعلن قرارها النهائي، مطالبا وسائل الإعلام بنشر التقرير على أوسع نطاق.