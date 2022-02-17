أحلام وشمس تعلقان على وفاة ريان جيلر.. ماذا قالتا؟

الخميس، 17-02-2022
10:48 ص
علقت الفنانة
الاماراتية أحلام والفنانة شمس
الكويتية على خبر وفاة
المؤثر السعودي ريان جيلر الذي لم يتضح حقيقته حتى الان اذ لا جهة رسمية من قبله
قد أكدت الموضوع.
وكتبت أحلام: الله يرحمه برحمته سواء عايش او لا.. ارحموا من في الارض
يرحمكم من في السماء.. حرام تعلقون بتعليقات مو كويسة .. اذا ما خفتوا عليه خافوا
على مشاعر اهله واللي يحبونه.. عن جد هذا الطفل على شهرته الكبيرة الا انه غامض
وحياته مثيرة للمعرفة.
من ناحيتها كتبت شمس
" مجتمع يقدم على الشر عن الخير ولو رقاصة ماتت
ترحمنا عليها.. الولد مؤدب وراقي ومحترم علقتوا عليه تعليقات سخيفة شو سوالكم؟ قل
خيرا او اصمت.. الله يرحمه بكل الاحوال .. الرحمة تجوز على الحر والميت فان كان
عايش الله يكتب له طولة العمر .. على كثر اصدقائه المشاهير ما حد عنه شي بس شاطرين
تستغلونه في اخبار يقولها عنكم مجتمع مصلحجي وقذر.