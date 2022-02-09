بعد شهرين من انفصالهما.. عودة شيرين وحسام حبيب لعش الزوجية

الأربعاء، 09-02-2022
10:10 ص
بعد حوالي شهرين من إعلان الفنانة
شيرين انفصالها، عادت الفنانة
شيرين
عبدالوهاب إلى زوجها الفنان حسام حبيب
، وسط تكتم منهما وعدم إعلان ذلك رسميًا
لوسائل الإعلام.
ويأتى ذلك بعدما نعت الفنانة
شيرين عبد الوهاب جدة حسام حبيب
خلال الأيام
القليلة الماضية عبر حسابها بموقع تويتر.
وأثار النعى تكهنات متابعى شيرين عبد الوهاب حول اقتراب عودتها مرة أخرى
لحسام حبيب
.
وبدأت واقعة الانفصال عندما نشرت نضال الاحمدية خبر انفصال شيرين وحسام
حبيب، ولم تعلق شيرين على الامر، ومن ثم خرجت عن صمتها من خلال حوار مع الإعلامية
نضال الأحمدية، حيث قالت : “مكنتش أتخيل إن هيجي يوم أتكلم معاكي كلام مش هقوله
للدكتور بتاعي”.
واستطردت: "الطبيب النفسي دلوقتي زي الباطنة والجلدية اللي مبيعترفش
إنه محتاج دكتور نفسي يتابعه يبقى مش فاهم مقداره في الدنيا".
وتحدثت شيرين عبد الوهاب، عن حياتها الخاصة حاليا بعد التأكيد على انفصالها
من المطرب حسام حبيب
قائلة:" أنا رجعت خلاص وجاهزة ومش هخلي حاجة تعطلني".
وقالت شيرين عبد الوهاب إنها حاليا حرة، واستعادت حياتها موضحة: "كل
خسارة وليها تمن.. أنا دلوقتي ببني شيرين جديدة مش محتلة ومش مستعبدة.. ولا هقبل
أكون كده تاني".