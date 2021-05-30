بعد تفشي كورونا في بيراميدز.. قرار عاجل من اتحاد الكرة

الأحد، 30-05-2021
09:24 م
محمد فضل
قرر اتحاد الكرة
، تأجيل مباراة بيراميدز
وسموحة في بطولة كأس مصر والتي كان محددا لها يوم ٢ يونيو المقبل لموعد يحدد لاحقا.
وكان من المفترض أن يواجه بيراميدز
نظيره سموحة يوم ٢ يونيو باستاد السويس الجديد في إطار دور الستة عشر من كأس مصر.
وجاء ذلك علي خلفية انتشار فيروس كورونا
بين أعضاء فريق بيراميدز
.
في سياق آخر، كشف رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة
، عن موعد انتهاء الدورى الممتاز خلال الموسم الجاري.
وقال رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة
في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: الأهلي لديه 7 مباريات مؤجلة في بطولة الدوري بسبب ارتباطه بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، كما أن بيراميدز
لديه هو الآخر مؤجلات بسبب وصوله إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
وأضاف: تأجيلات الدورى تؤثر على رغبة اتحاد الكرة
في إنهاء الدوري بالنصف الثاني من شهر أغسطس المقبل.
واستطرد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة
: عرضنا على الأندية خوض مباريات خلال فترة الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل إلا أنها رفضت بسبب سفر لاعبيها الدوليين للانضمام لمعسكرات منتخبات بلدهم خلال فترة الأجندة الدولية.
وتابع: مؤجلات الدورى وتمسك الأندية بموقفها الرافض لخوض المباريات بدون اللاعبين الدوليين ستؤدي إلى إنهاء الدوري خلال شهر سبتمبر المقبل كما كان متفق عليه من قبل.