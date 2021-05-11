"فايزر" تنتج لقاح كوفيد للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15عامًا

الثلاثاء، 11-05-2021
05:41 م
فتحي مجدي
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الاثنين على لقاح طورته شركة "فايزر
" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا، مما يمهد لبدء حصولهم على اللقاح في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
لكن تبقى موافقة اللجنة الاستشارية للقاح (CDC) على إعطاء الضوء الأخضر للقاح الذي سيحصل عليه المراهقون، مع توقع الموافقة يوم الأربعاء.
ووصف القائم بأعمال إدارة الاغذية والعقاقير جانيت وودكوك، الخطوة في بيان بأنها "هامة في مكافحة وباء كوفيد 19"، قائلاً: "يمكن للوالدين والأوصياء أن يطمئنوا إلى أن الوكالة أجرت مراجعة صارمة وشاملة لجميع البيانات المتاحة".
وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الأسبوع الماضي، عزمها الموافقة على إعطاء اللقاح للمراهقين، ما يسمح بمنحه للملايين من الشباب الأمريكيين.
وقالت في بيان وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، إن لقاح "فايزر
– بيونتيك قد استوفى "المعايير التنظيمية"، لتم إعطاءه للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، موضحة أن القيام بذلك "يفوق المخاطر المعروفة والمحتملة".
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الأطفال يعانون من أعراض أكثر اعتدالًا من البالغين، إلا أن هناك حوالي 1.5 مليون حالة كوفيد -19 بين 11 إلى 17 عامًا بين 1 مارس من العام الماضي و 30 أبريل من هذا العام.
قال بيتر ماركس، رئيس مركز إدارة الغذاء والدواء لتقييم البيولوجيا والأبحاث في بيان: "إن الحصول على لقاح مرخص به للشباب هو خطوة حاسمة في الاستمرار في تقليل العبء الهائل للصحة العامة الناجم عن جائحة كوفيد -19".
تابع: "مع العلم الذي يوجه التقييم وعملية صنع القرار لدينا، يمكن لإدارة الغذاء والدواء أن تؤكد للجمهور والمجتمع الطبي أن البيانات المتاحة تفي بمعاييرنا الصارمة لدعم الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح في فئة المراهقين الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر".
تمت الموافقة على اللقاحات سابقًا للاستخدام على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عامًا أو أكبر.
لكن التحرك لإضافة فئة سكانية أصغر سنًا لا يخلو من الجدل - حيث لا تزال أجزاء من العالم تكافح لتلقيح بالغين أكثر ضعفًا، وشكك بعض النقاد في استخدام اللقاح على فئة منخفضة الخطورة.