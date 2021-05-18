فنانة شهيرة تودع الجمهور بعد تمكن كورونا منها: ادعولي بالرحمة

الثلاثاء، 18-05-2021
10:05 م
محمد فضل
في رسالة وداع للجمهور بعد أن أصيبت الفنانة فاطمة الكاشف
بفيروس كورونا
مجددا، في نهاية شهر أبريل الماضي، وأثبتت التحاليل والأشعة معاناتها من أعراض المرض، ووصفت حالتها بأنها صعبة.
أعلن زوج فاطمة الكاشف
، الفنان جمال عبد الناصر
منذ يومين شفاء زوجته من فيروس كورونا
، لكنها عادت اليوم لتكشف تفاصيل حالتها الصحية الحرجة، ومعاناتها مع الفيروس.
وكتبت فاطمة الكاشف
عبر حسابها على فيسبوك قائلة:" يمكن يكون ده آخر بوست أكتبه.. أتمنى أن تدعو لى بالرحمة والمغفرة ولا تنسونى بالدعاء.. الله أعلم النهاية امتى".
واستطردت فاطمة الكاشف
:" الحمدلله أنا سعيدة بمحبتكم جدا ده رزق من ربنا كبير ربنا يراضيكم بكل الخير يارب.. وراضية بكل اللى يجيبه ربنا.. ويارب يكون ربنا راضب عنب هو ده المهم ويحسن خاتمتي.. اللهم آمين".
وأوضحت فاطمة الكاشف
طبيعة حالتها قائلة:" اليوم للأسف أثبتت التحاليل والآشعة المقطعية على الرئة للمرة الثانية إصابتى بالكورونا
.. أنا تعبت جدا يارب اشفينى واشفى كل مريض يارب العالمين دعواتكم يا أحبابى لأنى اليوم تعبانه جدا.. وربنا يحفظكم من الفيروس اللعين خلوا بالكم أرجوكم الموضوع صعب جدا والله.. وربنا يرفع عن العالم أجمعين هذا الوباء الذي حصد أرواح كثيرة ومازال ربنا يستر اعذروني أصدقائي وأحبابي مش قادرة أرد على التليفون غصب عنى دعواتكم الطاهرة".