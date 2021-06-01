بعد تصديق الملك.. تنفيذ حكم القتل في سعودي ارتكب جريمة بشعة في ابنه

الثلاثاء، 01-06-2021
12:51 م
أصدرت وزارة
الداخلية السعودية، اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل
“حد الغيلة ” في أحد الجناة
بمنطقة جازان … وفيما يلي نص البيان:
أقدم محمد بن
عبدالله بن حمد سويدي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل ابنه عبدالله ـ سعودي الجنسية ـ
البالغ من العمر عشر سنوات، وذلك باستدراجه إلى مكان مهجور لا يستطيع معه الغوث
ونحره بسكين وطعنه عدة طعنات، مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله
تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه
الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي
بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من
محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من
مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم
القتل
حداً بالجاني محمد بن عبدالله بن حمد سويدي اليوم الثلاثاء 20 / 10 / 1442هـ
في إصلاحية سجن جازان بمنطقة جازان.
كما أصدرت الوزارة
بيانًا آخر، بشأن تنفيذ حكم القتل
قصاصًا بأحد الجناة في محافظة القطيف بالمنطقة
الشرقية، فيما يلي نص البيان:
أقدم / حسن بن
أحمد بن علي آل سليمان على قتل / سعود بن فيصل بن علي آل درويش ـ سعوديي الجنسية ـ
وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله
تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه
الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي
بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن
المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني
المذكور .
وتم تنفيذ حكم
القتل
قصاصًا بالجاني / حسن بن أحمد بن علي آل سليمان اليوم الثلاثاء 20 / 10 /
1442هـ بسجن القطيف بالمنطقة الشرقية .