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تنفيذ القتل قصاصًا في السعودي حسين حقوي

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الأربعاء، 26-05-2021 01:08 م

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في مدينة الرياض ، فيما يلي نص البيان:
أقدم / حسين بن حناف بن قاسم حقوي – سعودي الجنسية ـ على قتل / حسن بن مسعود بن حسن اليامي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بطعنه بآداة حديدة في رقبته طعنة واحدة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته , وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف , ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / حسين بن حناف بن قاسم حقوي – سعودي الجنسية – اليوم الاربعاء 14 / 10 / 1442هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض .
 

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