تنفيذ القتل قصاصًا في السعودي حسين حقوي

الأربعاء، 26-05-2021
01:08 م
أصدرت وزارة
الداخلية السعودية
، اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاص
ًا بأحد الجناة في
مدينة الرياض ، فيما يلي نص البيان:
أقدم / حسين بن
حناف بن قاسم حقوي – سعودي الجنسية ـ على قتل / حسن بن مسعود بن حسن اليامي ـ
سعودي الجنسية ـ وذلك بطعنه بآداة حديدة في رقبته طعنة واحدة مما أدى إلى وفاته
بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله
تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه
الاتهام إليه بارتكاب جريمته , وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي
بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاص
ًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف , ومن
المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني
المذكور .
وتم تنفيذ حكم
القتل قصاص
ًا بالجاني / حسين بن حناف بن قاسم حقوي – سعودي الجنسية – اليوم
الاربعاء 14 / 10 / 1442هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض .