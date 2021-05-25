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الداخلية السعودية تعلن تنفيذ القتل قصاصًا في مفيد الحازمي

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الداخلية السعودية تعلن تنفيذ القتل قصاصًا في مفيد الحازمي

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الداخلية السعودية
Native
الثلاثاء، 25-05-2021 02:33 م

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانًا اليوم، حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، وفيما يلي نص البيان:
أقدم / مفيد بن سعيد بن سعد الحازمي (سعودي الجنسية) على قتل / عبدالهادي بن خضير بن سميليل الرشيدي (سعودي الجنسية) , وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني, وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ مفيد بن سعيد بن سعد الحازمي اليوم الثلاثاء 1442/10/13هـ ـ في مدينة جيزان بمنطقة جازان.
 

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