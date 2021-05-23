الأحد 23 مايو 2021
توقيت مصر 13:11 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تشهد ظاهرة فلكية نادرة يوم الجمعة القادم

صدق أو لا تصدق.. مطاردة جاموسة في بحر الإسكندرية(فيديو)

ضبط 109 سيدة في جازان السعودية

اختفاء وسيم يوسف في ظروف غامضة وأنباء عن الاعتداء عليه وحرق سيارته(صور)

أشياء بذيئة داخل الحمامات..السيدة التي أغلقت المسجد بالطوب تفجر مفاجآت

المسحة سلبية ولا تعلم بوفاة زوجها.. تطورات حالة دلال عبدالعزيز

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة في هذه المناطق بالمملكة

قتلى ومصابون إثر كارثة مفاجئة تجتاح الصين

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في صباح تعاملات اليوم

طيار إسرائيلي يفجر مفاجأة عن سر استهداف الأبراج في غزة: لقد فشلنا

ADS
 

يشعل النار في زوجته أثناء نومها والسبب صادم

unnamed
ا
Native
الأحد، 23-05-2021 10:59 ص
أقدم مصري على قتل زوجةه حرقا داخل شقتهما في قرية تابعة لمركز شرطة الزقازيق في محافظة الشرقية، معترفا بأنه خرج من منزله وأحضر زجاجة بنزين وسكبها على زوجةه وحرقها حتى لفظت أنفاسها.
وأقر الزوج المتهم بجريمته، قائلا إنه فشل في إصلاح حال زوجةه كما أن ظروفه المادية أثرت على العلاقة بينهما ووصلت لطريق مسدود بعد تعدد الخلافات، وكانت زوجةه تسارع بافتعال المشاكل معه، حتى توصل إلى حل التخلص منها حتى يريح نفسه من المشاكل.
وأوضح المتهم أنه في يوم الواقعة حدث خلاف مع زوجةه بسبب مصروفات البيت فاعتدى عليها بالضرب، ثم غادر الشقة وعاد ومعه زجاجة بنزين وقام بسكبها على زوجةه ثم أشعل النار فيها وتركها تحترق.
واتضح من تحريات ضباط مباحث مركز الزقازيق، قيام خراط 27 سنة مقيم دائرة مركز الزقازيق، زوج المجني عليها، بارتكاب الواقعة، عمدا مع سبق الإصرار، بسكب كمية من البنزين عليها، داخل غرفة نومها، وأشعل النيران بجسدها، قاصدا إزهاق روحها لخلافات بينهما.
فيما تم القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، تمت إحالته من قبل المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، وتمت إحالة المتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق التي عاقبته بالإعدام شنقا.
 

إقرأ ايضا

1ef0d68b-d110-4d43-bb21-1e7b5373cb86

السعودية تشهد ظاهرة فلكية نادرة يوم الجمعة القادم

Capture

صدق أو لا تصدق.. مطاردة جاموسة في بحر الإسكندرية(فيديو)

201911230317511751

ضبط 109 سيدة في جازان السعودية

أخبار متعلقة

14111604791464533394

تزوجا بعد قصة حب عنيفة.. يكتشف خيانتها بعد إنجاب 4 أبناء من عشيقها

download

تعرف على عقوبة «رفس» الزوج لزوجته بالسعودية

hgvhif

تنفيذ حكم الإعدام في الراهب تواضروس

334298_0

عفاف شعيب: جوزي خانني مع السكرتيرة والفنانات قاطعوني بعد ارتداء الحجاب

l7VT2

الإمارات.. يُعذب زوجته ويحلق شعرها ويجبرها على شرب البول

زعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية يعدم مسئولًا كبيرًا لسبب غريب