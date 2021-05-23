يشعل النار في زوجته أثناء نومها والسبب صادم

الأحد، 23-05-2021
10:59 ص
أقدم مصري على قتل زوج
ةه حرق
ا داخل شقتهما في قرية تابعة
لمركز شرطة الزقازيق في محافظة الشرقية، معترفا بأنه خرج من منزله وأحضر زجاجة بنزين
وسكبها على زوج
ةه وحرق
ها حتى لفظت أنفاسها.
وأقر الزوج
المتهم بجريمته، قائلا إنه فشل في إصلاح حال زوج
ةه
كما أن ظروفه المادية أثرت على العلاقة بينهما ووصلت لطريق مسدود بعد تعدد الخلافات،
وكانت زوج
ةه تسارع بافتعال المشاكل معه، حتى توصل إلى حل التخلص منها حتى يريح نفسه
من المشاكل.
وأوضح المتهم أنه في يوم الواقعة حدث خلاف مع زوج
ةه بسبب
مصروفات البيت فاعتدى عليها بالضرب، ثم غادر الشقة وعاد ومعه زجاجة بنزين وقام بسكبها
على زوج
ةه ثم أشعل النار فيها وتركها تحترق.
واتضح من تحريات ضباط مباحث مركز الزقازيق، قيام خراط 27
سنة مقيم دائرة مركز الزقازيق، زوج
المجني عليها، بارتكاب الواقعة، عمدا مع سبق الإصرار،
بسكب كمية من البنزين عليها، داخل غرفة نومها، وأشعل النيران بجسدها، قاصدا إزهاق روحها
لخلافات بينهما.
فيما تم القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، تمت
إحالته من قبل المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة
جنايات الزقازيق، وتمت إحالة المتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق
التي عاقبته بالإعدام
شنقا.